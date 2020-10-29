انتهاء الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

وكانت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام فى لبنان، قالت فى وقت سابق، إن الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة، تمت وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبنانى فى مدينة الناقورة الحدودية.

وتأتى الجلسة الثالثة عقب اجتماع ثان استمر قرابة 4 ساعات، أمس الأربعاء، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسى الأمريكى، جون ديروشير، الذى يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.