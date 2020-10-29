وكانت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام فى لبنان، قالت فى وقت سابق، إن الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة، تمت وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبنانى فى مدينة الناقورة الحدودية.
وتأتى الجلسة الثالثة عقب اجتماع ثان استمر قرابة 4 ساعات، أمس الأربعاء، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسى الأمريكى، جون ديروشير، الذى يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.