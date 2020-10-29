مركز الملك سلمان يوقع 3 اتفاقيات لتنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية في اليمن...

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عدد من اتفاقيات تنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية في كل من اليمن ولبنان والأردن. حيث قام مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بتوقيع هذه الاتفاقيات عبر الاتصال المرئي.

وبموجب هذه الاتفاقيات، سوف يجري توزيع 12,000 حقيبة شتوية تحتوي على: (جاكيتات، وبطانيات، وكنزات بأحجام مختلفة) يستفيد منها 72,000 فرد من الأسر النازحة والأسر الفقيرة في محافظات البيضاء، الجوف، مأرب، صنعاء، شبوة، تعز.

كما سيجري توزيع 18,088حقيبة شتوية تستهدف 90,440 فرداً من الأسر المتعففة الأردنية والسورية والفلسطينية في عدد من المحافظات الأردنية.

وفي لبنان من المقرر أن يتم توزيع 18,088 حقيبة شتوية، يستفيد منها 117,384 فردًا من الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظات: بيروت، البقاع، جبل لبنان، الجنوب، الشمال.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المركز للمحتاجين في مختلف دول العالم، تحقيقًا للرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية.