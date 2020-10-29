الأردن يسجل 3443 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة 

وارتفع إجمالى عدد حالات الإصابة فى المملكة إلى 65,385 حالة، بينما يرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 740 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الأردنية، إلى أن عدد الحالات التى أدخلت اليوم للعلاج فى المستشفيات المعتمدة بلغ 176 حالة، ويبلغ إجمالى عدد الحالات التى تتلقّى العلاج فى المستشفيات حاليا 1260 حالة، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلى.

ولفتت إلى أنه تم إجراء 25558 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالى عدد الفحوصات 1,808,896 فحصا.