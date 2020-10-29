رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة: ازدراء الأديان والمعتقدات والإساءة للرموز الدينية دعوة...

أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن ازدراء الأديان والمعتقدات والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية الدينية التي نص القانون الدولي لحقوق الإنسان على حظرها.

وأكد معاليه أن حرية الرأي والتعبير ينبغي أن تعزز التسامح والتعايش بين المجتمعات في إطار تكامل وترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.