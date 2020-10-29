إدارة ترامب تبلغ الكونغرس بالمضي قدما في بيع 50 مقاتلة من نوع...

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغت الكونغرس بمضيها قدما في بيع 50 مقاتلة من الجيل الخامس من نوع "F-35" للإمارات.

وقالت مصادر، حسب الوكالة، إن البيت الأبيض أخطر الكونغرس بأنه ينوي بيع المقاتلات من صنع شركة "لوكهيد مارتن" إلى الإمارات.

وسبق أن أكد الجانب الإسرائيلي، رفضه بين الولايات المتحدة هذه المقاتلات للإمارات، مشددا على ضرورة الحفاظ على "التغلب العسكري النوعي" للقوات الإسرائيلية في المنطقة.

وبقيت هذه القضية عالقة حتى بعد إبرام إسرائيل والإمارات يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض اتفاق سلام تاريخي بين الطرفين، قبل أن يصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته، بني غانتس، يوم 23 أكتوبر، بيانا مشتركا أعلن فيه قبول إسرائيل ببيع الولايات المتحدة "أنظمة أسلحة معينة" للإمارات.

وحاليا تعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك قواتها هذه المقاتلات من الجيل الخامس.