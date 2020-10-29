وكشفت مصادر تونسية، لقناة "العربية"، أن منفذ هجوم نيس، يدعى إبراهيم بن محمد صالح العيساوى، من مدينة بوحجلة التابعة لمحافظة القيروان.
وكانت مصادر فرنسية، قالت، فى وقت سابق، مساء اليوم الخميس، إن منفذ هجوم نيس الإرهابى، مهاجر غير شرعى تونسى، يبلغ من العمر 21 عاما، جاء إلى فرنسا من إيطاليا، فى شهر أكتوبر، بطريقة غير شرعية.
وقتل 3 أشخاص من بينهم اثنين قتلا نحرا، وجرح آخرون على يد شخص يحمل سكينا وتم اعتقاله، صباح اليوم الخميس، بحسب مصدر حكومى، بالقرب من كنيسة نوتردام فى مدينة نيس الفرنسية، فيما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق فى الهجوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. تونس تفتح تحقيقا لشبهة تنفيذ أحد مواطنيها لجريمة نيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.