مجلس حكماء المسلمين يدين هجوم نيس الإرهابى

وأكد المجلس -فى بيان اليوم الجمعة- أن تصاعد حوادث الإرهاب والكراهية فى الفترة الأخيرة يتطلب مواجهة جادة لكل أشكال الفكر المتطرف، وتجريم أى خطاب أو ممارسة تغذى هذا الفكر وتساعد على انتشاره، مشددًا على أن الأديان بريئة من هذه الممارسات الإجرامية التى لا تعبر إلا عن مرتكبيها أيًا كانت دياناتهم.

ويعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسر الضحايا والشعب الفرنسى، وتضامنه مع كل ضحايا العنف والإرهاب فى كل مكان.