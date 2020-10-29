مشادة على الهواء بين مستشار سابق لترامب ومذيعة بي بي سي

غضب مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب أثناء حوار مع إميلي ميتليس مقدمة برنامج “نيوزنايت” لدى سؤاله عن سبب امتناعه عن الإدلاء بشهادته في محاكمة عزل الرئيس، بينما كان بإمكانه “إخبار الشعب الأمريكي بما تعرفه”.
كرر بولتون مرارًا عبارة “دعيني أنهي كلامي وقال إنها “مخطئة تمامًا”.
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