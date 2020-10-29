الرئاسة الجزائرية : تفاؤل فى نتائج فحوصات تبون .. وصحته مستقرة

قال بيان رئاسى، اليوم الخميس، إن الفريق الطبى المرافق للرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون فى ألمانيا، أعرب عن تفاؤله بنتائج الفحوصات المعمّقة التى خضع لها فى أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وكشف الفريق، بحسب البيان، أن الرئيس تبون "قد باشر تلقى العلاج المناسب، وأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق".

وأضاف البيان ان الرئيس الجزائرى تلقى "برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسبانى بيدور سانتشيز والرئيس الفلسطينى محمود عباس".

ويوم السبت الماضى، وضع تبون فى الحجر الصحى، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة.

وأضاف: "وضع رئيس الجمهورية فى الحجر الصحى الطوعى بنصيحة من الطاقم الطبى للرئاسة بسبب ظهور أعراض كورونا على العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية وأعضاء من الحكومة".

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت، أمس الأربعاء، نقل الرئيس عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية.