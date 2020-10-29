المغرب يدين هجوم نيس الإرهابى ويدعو لتجاوز السياق السلبى

ووفقا لبلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين فى الخارج: "المملكة المغربية، تدعو إلى تجاوز السياق السلبى، والمناخ المتوتر حول الدين، وتحث مختلف الأطراف على البرهنة عن روح الاعتدال والحكمة واحترام الآخر".
وقتل 3 أشخاص من بينهم اثنين قتلا نحرا، وجرح آخرون على يد شخص يحمل سكينا وتم اعتقاله، صباح اليوم الخميس، بالقرب من كنيسة نوتردام فى مدينة نيس الفرنسية، فيما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق فى الهجوم.
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