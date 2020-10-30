بومبيو : يجب وقف هجمات الحوثيين على السعودية

وكتب بومبيو: "ندين هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على المملكة العربية السعودية والتى تُهدد الأمن الإقليمى وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، بمن فيهم الأمريكيين. يجب على الحوثيين التوقف عن العمل مع إيران، والتوقف عن تهديد الأمن الإقليمى، وعليهم أن يعملوا لمساعدة الشعب اليمنى".

وتابع: "يجب أن تتوقف الهجمات العشوائية التى شُنّت هذا الأسبوع على الرياض من قبل الحوثيين الذين تساعدهم وتحرضهم إيران".

وختم: "يُظهر الحوثيون عدم جديتهم فى تحقيق حل سياسى سلمى فى اليمن من خلال العمل مع الحرس الثورى الإيرانى".