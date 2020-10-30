تونس تدين حادث الطعن فى نيس وتحذر من ربط الإرهاب بالأديان

أدانت وزارة الخارجية التونسية فى بيان لها مساء اليوم الخميس، بشدة الحادثة الإرهابية التى وقعت صباح اليوم فى مدينة نيس جنوبى فرنسا، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وبحسب بيان الخارجية، أعربت تونس عن تضامنها مع الحكومة والشعب الفرنسى. وأكدت رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف تحت أى شكل كان، محذرة من مغبة المضى قدما فى التوظيف الأيديولوجى والسياسى للمقدسات والأديان وربطها بالإرهاب. ودعت إلى ضرورة إبعاد الدين عن هذه الآفة باعتبارها ظاهرة عابرة للأوطان لا دين أو جنس أو لون لها. وقتل 3 أشخاص من بينهم اثنين قتلا نحرا، وجرح آخرون على يد شخص يحمل سكينا وتم اعتقاله، صباح اليوم الخميس، بالقرب من كنيسة نوتردام فى مدينة نيس الفرنسية، فيما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق فى الهجوم.

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