مقتل 5 من الحوثيين بقصف مدفعى للجيش اليمنى شمالى صعدة

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قال ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود فى الجيش اليمنى، العقيد هلال العباسى، إن "مدفعية الجيش الوطنى استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين فى جبهة بَاقِم شمال صعدة، وتجمعات لهم بالقرب من مثلث بَاقِم".

وأشار إلى "شن مقاتلات التحالف عدة غارات على مواقع وآليات للحوثيين فى جبهة بَاقِم، ألحقت خسائر بشرية ومادية فى صفوفهم".

وفى الأول من أكتوبر الجارى، أعلن الجيش اليمنى مقتل 9 متسللين من الحوثيين فى جبهة بَاقِم، فى حين قُتل آخرون باستهداف تعزيزات للجماعة قادمة من مثلث الرَبوعة.