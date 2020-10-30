“حرس الحدود “يخلي بحاراً سريلانكياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

الخليج – واس : أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار – سريلانكي الجنسية – في العقد الخامس من عمره – إلى إخلاء طبي عاجل.
وجرى تحديد موقع السفينة و جرى إخلاء المريض اليوم، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.
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