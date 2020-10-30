كسب الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نظيره التعاون بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.
ضمن منافسات جولة ” رئاسة العشرين ” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بتلك النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث فيما تراجع التعاون للمركز التاسع على رصيده السابق 4 نقاط.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم اجتهادات لاعب القادسية “اسبريا ” لكن النهاية كانت سلبيه وتواجد حارس التعاون شيعان في المكان المناسب.
في الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 52 تصدى القائم التعاوني لرأسية القدساوي رايس وليامز، لكن زميله اوروس فيتاس ومن كرة ثابتة أحرز الهدف الأول ووضع القادسية في المقدمة عند الدقيقة 78 بعد تسديدة رائعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القادسية يتخطى التعاون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.