أمريكا تدين هجمات ميليشيا الحوثي على المناطق المدنية في المملكة

الخليج – واس : أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الخميس)، الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والمناطق المدنية في المملكة.
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عن إدانتها واستنكارها لهذه الهجمات التي شنّت بشكل عشوائي على الرياض، مشكّلةً الخطر على حياة المدنيين الأبرياء.
ولفتت إلى أن هذه الأعمال تؤكد عدم جدية الحوثيين في البحث عن حل سياسي من أجل إحلال السلام في اليمن.
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