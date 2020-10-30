وقال البرهان فى تغريده نشرها عبر حسابه فى موقع "تويتر": "الامام الصادق المهدى شخصية وطنية محورية قادت العمل السياسى مع حزبه فى كل مراحل البناء الوطنى التى نحن الآن فى إحداها.. نثق فى قوته ولياقته ومقدرته على تجاوز الوعكة الصحية التى المت به.. امنياتنا له بعاجل الشفاء".
وكان "حزب الأمة القومى" قد أعلن فى وقت سابق من اليوم أن الصادق المهدى، رئيس الحزب ورئيس وزراء السودان الأسبق، مصاب بعدوى فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إصابة الصادق المهدى بكورونا .. البرهان : نتمنى تجاوزه المحنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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