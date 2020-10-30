بعد إصابة الصادق المهدى بكورونا .. البرهان : نتمنى تجاوزه المحنة

وقال البرهان فى تغريده نشرها عبر حسابه فى موقع "تويتر": "الامام الصادق المهدى شخصية وطنية محورية قادت العمل السياسى مع حزبه فى كل مراحل البناء الوطنى التى نحن الآن فى إحداها.. نثق فى قوته ولياقته ومقدرته على تجاوز الوعكة الصحية التى المت به.. امنياتنا له بعاجل الشفاء".

وكان "حزب الأمة القومى" قد أعلن فى وقت سابق من اليوم أن الصادق المهدى، رئيس الحزب ورئيس وزراء السودان الأسبق، مصاب بعدوى فيروس كورونا.