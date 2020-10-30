القبس الكويتية : الدولة رحلت 13 ألف وافد منذ مطلع 2020

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وذكر موقع "روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة "القبس" الكويتية، أن أسباب ترحيل هذا العدد من الوافدين اختلفت بين تورط فى قضايا جنائية وجنح، وبين إبعاد للمصلحة العامة جاء بناءً على قرار من وكيل وزارة الداخلية في الكويت، الفريق عصام النهام.
وأوضحت المصادر الأمنية لـ"القبس" أن الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب جائحة كورونا مثل إغلاق المطارات وفترة الحظر الكلى، قللت أعداد المُبعَدين، مقارنة بالعامين الماضيين، حيث جرى ترحيل 40 ألف مقيم فى 2019، و34 ألفا فى 2018.
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