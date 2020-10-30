أمير الكويت يبعث ببرقية إلى ماكرون ويستنكر هجوم نيس

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، يؤكد فيها استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للجريمة البشعة التى وقعت فى نيس.





ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، أكد الأمير نواف الأحمد فى برقيته أن ھذا العمل الإجرامى الذى استھدف أرواح الأبریاء الآمنین یتنافى مع القیم والشرائع السماویة والقوانین والأعراف الدولیة، مشددًا على موقف الكویت الرافض لكل أشكال الإرھاب.

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