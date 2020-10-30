الداخلية تؤكد مجدداً على منشآت القطاع الخاص الالتزام بالإجراءات الاحترازية تجنباً للإغلاق

جددت وزارة الداخلية التأكيد على منشآت القطاع الخاص الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة “كورونا” المُستجد؛ تجنباً للتعرض للإغلاق.
وأعادت الوزارة، التنبيه بالغرامات المالية التي تتعرض لها منشآت القطاع الخاص حال مخالفة الإجراءات.
وأوضحت أن المنشأة المُخالفة يوقع عليها غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال في حال إدخال غير الملتزمين بالكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات، وعدم قياس الحرارة للمواطنين والعملاء عند مدخل المولات والمراكز التجارية، وعدم تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وعدم تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال.
ونوهت إلى أن تلك العقوبة تتضاعف في حال تكرار المُخالفة مع إغلاق المنشأة لمدة 3 شهور، مبينةً أنه في حال تكرار المُخالفة للمرة الثانية تتضاعف العقوبة مجدداً وتُغلق المنشأة 6 شهور ويُحال المسؤول للنيابة العامة.
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