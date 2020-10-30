قنصلية المملكة في هيوستن تحذر رعاياها من إعصار زيتا

دعت قنصلية المملكة في هيوستن، اليوم (الجمعة)، رعاياها إلى توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية بخصوص إعصار (زيتا – zeta). وشددت القنصلية على التواصل معها في الحالات الطارئة من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected] أو الاتصال عبر أرقام هواتفها. يذكر أن إعصار زيتا اجتاح جنوب الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية برياح قوية أسقطت الأشجار وخطوط الكهرباء، وأدت لوفاة ثلاثة أشخاص على الأقل.

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