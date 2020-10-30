ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 20 سنتا أمريكيا، أو ما يعادل 0.53 % ليصل إلى 37.85 دولاراً أمريكيًا للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.41 % إلى 36.32 دولاراً للبرميل.