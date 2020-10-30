رئيس وزراء قطر يعترف بفضيحة كشف عورات النساء: نأسف لما حدث للمسافرات

أقر رئيس الوزراء القطرى، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانى، اليوم الجمعة، بالانتهاكات التى تعرضت لها السيدات المسافرات من عمليات تفتيش جائرة بمطار حمد الدولى، فى محاولة لامتصاص الغضب الدولى إذاء ممارسات الدوحة.





ووفقًا لما نقلته قناة "العربية"، قال رئيس الوزراء القطرى فى بيان اعتذار رسمى: "نأسف لما حدث للمسافرات فى مطار حمد.. ما حدث للمسافرات معاملة مرفوضة لم نعرفها سابقًا".

واعترفت السلطات القطرية، اليوم الجمعة، بما حدث من تجاوزات فيما تعرضت له السيدات المسافرات بمطار حمد الدولى، والإجراءات التى تم اتخاذها عقب العثور على رضيع ألقى بأحد حمامات المطار، وعمليات تفتيش النساء التى وصلت إلى حد خلع ملابسهن الداخلية، وتقدمت الدوحة باعتذارها، حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

ولتبرير واقعة الانتهاكات المشينة بحق المسافرات الأستراليات، قال بيان الحكومة القطرية، إن التحقيقات الأولية التى تقوم عليها اللجنة المشكلة للتحقيق فى حادثة محاولة قتل الرضيعة التى وجدت فى حالة شديدة الخطورة فى مطار حمد الدولى، والإجراءات التى اتبعتها السلطات المعنية فى المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات أسفرت عن وجود تجاوزات فى الإجراءات المتبعة فى مثل هذه الحالات.

وأضافت أنه تمت إحالة الواقعة والمسئولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة.

وتابع البيان، أن عدد من فرق العمل المختصة تعمل على مراجعة وتحديد أية ثغرات يمكن أن تكون موجودة فى الإجراءات والبروتوكولات ذات الصلة فى مطار حمد الدولى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فورى، لضمان عدم وقوع أية تجاوزات فى المستقبل.