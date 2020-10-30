الجيش السورى يقصف مواقع داعش فى البادية

ووفقًا لبيان أصدره المرصد السورى، فجر اليوم الجمعة، فإن نحو 20 طائرة حربية روسية وعدة طائرات مروحية تابعة للجيش السورى، استهدفت مناطق بادية الرقة وريف حماة الشرقى.

وفى بيان سابق يوم 27 أكتوبر الجارى، أشار المرصد السورى إلى استمرار العمليات العسكرية ضمن محاور عدة فى البادية السورية، حيث تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش السورى وتنظيم داعش الإرهابى، على محاور بريف حماة الشرقى، تزامنًا مع قصف جوى متجدد من قبل الطيران الروسى وطيران النظام المروحى.