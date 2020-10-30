فى اتصال مع عقيلة صالح.. بريطانيا ترحب بوقف إطلاق النار فى ليبيا

تلقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اتصالاً هاتفيًا من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحكومة البريطانية جميس كليفرلى، بحثا خلالها آخر مستجدات الأزمة الليبية.





ووفقًا لبوابة "إفريقيا الإخبارية"، أكد كليفرلى خلال الاتصال ترحيب بريطانيا بوقف إطلاق النار الذى توصلت إليه الأطراف الليبية، مشددًا على ضروروة استمرار العمل لتحقيق السلام فى ليبيا. واعتبر وزير شؤون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية، أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا فى الأعمال التى تقوم بها بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

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