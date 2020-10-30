ألمانيا : وقف إطلاق النار فى ليبيا فرصة حقيقية للسير نحو السلام

وقال ماس فى بيان "بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار... نرى فرصة حقيقية لإحراز تقدم نحو السلام فى ليبيا.. أدعو جميع الأطراف الليبية إلى اغتنام هذه الفرصة ودعم الحوار دون أية شروط مسبقة".
وأضاف البيان أن برلين "تقدر عالياً تمهيد الطريق أمام حكومة ليبية جديدة يحددها منتدى الحوار السياسى.. هذا القرار هو خطوة مهمة ويستحق التقدير".
وأعلنت الأمم المتحدة فى وقت سابق انطلاق ملتقى الحوار السياسى بين الأطراف الليبية فى بداية الأسبوع الحالى عبر آلية الاتصال المرئى، على أن يعقد لقاء مباشر بين الأطراف فى تونس، فى التاسع من نوفمبر المقبل.
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