الأردن يسجل ارتفاعا قياسيا لإصابات كورونا

وأكدت الوزارة تسجيل 32 وفاة جديدة بالفيروس فى الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم". وبذلك يرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة فى المملكة إلى 69306 حالات، بينما يرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 772 حالة. وكان الأردن سجل 40 وفاة و3443 إصابة جديدة بالفيروس أمس الخميس.

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