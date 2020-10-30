الصحة الجزائرية : وضع وباء كورونا فى البلاد بات مخيفا ومقلقا جدا

وبحسب تقييم السلطات الصحية فى الجزائر، فإن وضع الجائحة يستدعى دق ناقوس الخطر، فيما تتزايد المخاوف من موجة ثانية من الفيروس، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وأوضحت الوزارة أنه لا صحة لما جرى تداوله بشأن توقيف الدراسة فى المدارس الابتدائية وتأجيل الدخول الجامعى.

وعلى المستوى الطبى، أوضحت الوزارة أنه لم يتم تعليق العمليات الجراحية المستعجلة، كما لن يجرى تعليقها مستقبلا.

وأوضحت الوزارة أن كل شيء وارد بشأن إمكانية عودة الحجر الصحى، مشيرة إلى أن الوضع بيد السلطات.

وارتفع عدد الولايات الجزائرية التى عاد فيها الحجر الصحى بشكل جزئى، من جراء انتشار كورونا، إلى 20 ولاية.

وسجلت الجزائر أكثر من 57 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، توفى 1949 منهم، بينما تعافى ما يزيد عن 39 ألفا.