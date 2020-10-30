الفتح يضرب العين برباعية

واصل فريق الفتح نتائجه الإيجابية محققاً فوزاً عريضاً على مضيفه فريق العين الوافد الجديد لدوري المحترفين (4-2) ملحقاً به الهزيمة الثالثة على التوالي في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة لحساب منافسات الجولة الثالثة (رئاسة العشرين) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

باغت الضيوف أصحاب الدار بهدف مبكر منذ الدقيقة الخامسة عبر نواف بوشل من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس محمد الشمري عن التصدي لها .

وتمكن فريق العين من إدراك التعادل عند الدقيقة 32 بعد أن نفذ لاعبوه هجمة مرتدة مثالية قادها موتاري قبل أن يمرر الكرة إلى زميله الفنزويلي خوانبي الذي بدوره وضع الكرة على طبق من ذهب داخل منطقة الجزاء للبرازيلي جيترسون لم يتوان الأخير من وضعها داخل شباك معدلاً النتيجة لفريقه.

ونجح أصحاب الضيافة من تدوين الهدف الثاني بعد مرور 19 دقيقة على انطلاقة الشوط الثاني عبر اللاعب المصري محمد فؤاد .

لكن فريق الفتح نجح في تعديل النتيجة عن طريق اللاعب مراد باتنا مستغلاً عرضية ساشا جوفانوفيتش المثالية ليودعها برأسه في شباك أصحاب الضيافة عند الدقيقة (82).

وتعقدت أوضاع فريق العين بعد أن منح الحكم محمد الحربي البطاقة الحمراء لقائد فريق العين يحيى كعبي نتيجة تدخله العنيف على لاعب الفتح .

استغل الفتح حالة الطرد بشكل أفضل من خلال تدوينه ثالث الأهداف عن طريق غوستاف بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، ثم أضاف الفتح الهدف الرابع في الأنفاس الأخيرة للمباراة عبر مراد باتنا الذي سجل هدفه الشخصي الثاني في اللقاء.