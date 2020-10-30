ضبط مجموعة مقيمين بالرياض امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها خارج المملكة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في محاولة مقيم من الجنسية المصرية تهريب مبلغ (1,300,000) ريال، إلى خارج البلاد، أحبطتها جمارك مطار الملك خالد الدولي. واتضح للجهات المختصة ارتباطه بمجموعة من (5) مقيمِين، ثلاثة من الجنسية المصرية ومقيمَين من الجنسية السورية، تتراوح أعمارهم (بين العقدين الثالث والرابع).
وأضاف، أن المتهمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ بنكية ل (10) كياناتٍ تجارية يملكها مواطنون، مقابل عمولة يتقاضونها، متخذين من سكنهم بحيي (الديرة – والشفاء) مقرّين لجمع الأموال، وبتفتيشهما عثر على مبالغ مجهولة المصدر، بلغت (4,785,413) ريالاً، بالإضافة لسندات إيداع لمبالغ مالية، وتم القبض عليهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.
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