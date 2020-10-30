فورمولا 1: السعودية تستضيف سباقا للبطولة العالمية للمرة الأولى

ستنضم السعودية إلى قائمة الدول التي تستضيف سباقات بطولة العالم للفورمولا 1 في الموسم المقبل 2021، إذ ستستضيف مدينة جدة، ثاني كبرى المدن السعودية، سباقا وفقا لمسودة برنامج المسابقات.

وكانت سباقات بطولة العالم في فورمولا 1 لا تُقام إلا على عدد محدد من حلبات السباق حول العالم، منها حلبات أبوظبي والبحرين في الشرق الأوسط.

وهذا سيكون واحدا من 22 سباقا ضمن برنامج مؤقت لعام 2021 بينما تخطط مسابقات فورمولا 1 للعودة إلى برنامجها بشكل شبه عادي بقدر ما تسمح به الظروف بعد التوقف خلال العام الجاري بسبب جائحة كورونا.

ويتوقع أن تتعرض فورمولا 1 للانتقادات بسبب قرارها تنظيم السباق في السعودية بسبب سجل البلد في مجال حقوق الإنسان.

وتقول منظمة العفو الدولية إن تنظيم سباق لفورمولا 1 في السعودية سيصب في صالح الجهود المبذولة لتبييض سجلها في مجال حقوق الإنسان.