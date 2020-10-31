المغرب يسجل 3256 إصابة جديدة و53 وفاة بكورونا

وذكر بيان أصدرته وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل 53 وفاة جديدة بكورونا ليصل عدد الوفيات إلى 3625 حالة، كما تم تسجيل 3014 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافى 177 ألفا و925 شخصا.

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