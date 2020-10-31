صور .. لحظة القبض على سائق السيارة التى اقتحمت الحرم المكى

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر اقتحام سيارة لساحات الحرم المكى بمكة واصطدامها بإحدى البوابات.

ونقلت صحيفة "الوئام" المحلية عن مصادر أنه لم يصب أحد بأذى فيما تحفظت الجهات الأمنية على قائد المركبة الذى تشير، مصادر أولية أنه يعانى من اختلالات عقلية.

فيما أظهر أحد الفيديوهات المتداولة رجال الأمن وهم يخرجون السيارة التى اصطدمت بأبواب الحرم المكى، إلى خارج الساحات.