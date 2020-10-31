لا يوجد إصابات .. إمارة مكة تكشف تفاصيل اقتحام سيارة للحرم المكى

أوضح المتحدث الرسمى لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسرى أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الجمعة، باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة فى أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية فى أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام.





ووفقا لما ذكره موقع "العربية"، أكد المتحدث أنه لم يصب أى شخص بأذى. وأضاف أنه اتضح أن الشخص بعد القبض عليه مواطن سعودى بحالة غير طبيعية، مشيرا إلى أنه جار إحالته للنيابة العامة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توثق لحظة القبض على سائق السيارة التي اقتحمت إحدى ساحات الحرم المكى، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو يرصد لحظة اقتحام السيارة. وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر اقتحام سيارة لساحات الحرم المكى بمكة واصطدامها بإحدى البوابات. ونقلت صحيفة "الوئام" المحلية عن مصادر أنه لم يصب أحد بأذى فيما تحفظت الجهات الأمنية على قائد المركبة الذى تشير، مصادر أولية أنه يعانى من اختلالات عقلية. فيما أظهر أحد الفيديوهات المتداولة رجال الأمن وهم يخرجون السيارة التى اصطدمت بأبواب الحرم المكى، إلى خارج الساحات.

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