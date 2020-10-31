نائب وزير الحج يكشف عن التسهيلات المُقدمة لمعتمري الخارج لإنهاء إجراءات القدوم

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، عن التسهيلات المقدمة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة.
وأضاف في مداخلة لقناة” الإخبارية” إنه تم تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين من الخارج بحيث يتم التقديم للعمرة إلكترونيا، وتُطبع لهم التأشيرة إلكترونياً ولا يحتاجون للذهاب لقنصليات المملكة في بلادهم، مع تقليل الاتصال البشري بينهم وبين مقدمي الخدمة.
وأشار، إلى أن الوزارة أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال المعتمرين بدءاَ من غد الأحد، وتتضمن كامل مسار رحلة المعتمر منذ وصوله وحتى عودته، من خلال تطبيق نظام التباعد بتوزيع الأعداد التي تصل على مجموعات لأداء العمرة.
وبين أن الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها مع معتمري الداخل سيتم تطبيقها أيضاً من خلال ارتباط تطبيق “اعتمرنا” بالمنصة التي حُددت للتقديم من الخارج.
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