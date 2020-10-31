هيئة التخصصات الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فتحت هيئة التخصصات الصحية باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء ، وذلك للعمل بمقر الهيئة بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية : 1- المسمى الوظيفي : ” مصمم تعليمي ” . 2- الشروط : – أن يكون المتقدم من المواطنين . – درجة الماجيستير في تخصصات ” التصميم التعليمي ، التعليم الطبي ” ، أو تخصص ذا صلة . – خبرة سابقة . وحول موعد التقديم ، أبانت الهيئة أنه متاح حتى تاريخ 9 / نوفمبر / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــا.

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