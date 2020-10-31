شكرا ماكرون .. ففي المحن تكون المنح

لست من المعجبين بالحضارة الفرنسية المتصنعة للحرية والانفتاح واحترام الآخرين ، فقراءة سريعة لتاريخها تكشف مدى الحقد والكره الذي تكنه لكل ماهو إسلامي حتى وإن كان في كوكب عطارد وليس فقط على بقعتها الفرنسية ، وما حصل مؤخرا من إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم دليل واضح سبقته أدلة أوضح على ذلك ، ورغم تبجحهم بحرية الرأي وتقبل الآخر إلا أن ذلك كان مجرد بهرجة إعلامية كشفها تصرف فردي من الرسام وصاحبه تأييد وإقرار رسمي من المسؤول الأول بل وأردفه بدفاع عنه وتشجيع لغيره إن أراد تكرار الإساءة .

نعم نشكر فرنسا ورئيسها ورسام الكاريكاتير المسيء شكرا تهكميا لأنهم بذلك أظهروا محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين كافة وغيرتهم على جنابه الشريف .

نعم نشكر فرنسا ورئيسها ورسام الكاريكاتير شكرا تهكميا لأنهم أعادوا التذكير للبعض بقراءة سيرته والتعرف على أخلاقه في تعامله مع غير المسلمين .

نعم نشكر فرنسا ورئيسها ورسام الكاريكاتير شكرا تهكميا لأنهم استطاعوا توحيد كلمة المسلمين في الذود عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم .

نعم نشكر فرنسا ورئيسها ورسام الكاريكاتير شكرا تهكميا لأن في المحن تكون المنح الكثيرة التي يجب أن نفكر فيها ونخرج منها أكثر قربا لله تعالى وأكثر محبة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأكثر ترابطا وتوحدا بيننا كمسلمين ضد من يسيء إلينا ويحاول استفزازنا مستغلا تفرقنا أو انشغالنا أو حتى طيبتنا .

ختاما :

قال عز و جل : ( إنا كفيناك المستهزئين )

كتبه: خالد النويس