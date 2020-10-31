رسميًا.. السودان ينفى إصابة البرهان بكورونا

وفى بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أكد مجلس السيادة الانتقالى أن اختبار كشف كورونا أثبت سلامة رئيس المجلس الانتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، من الفيروس، وذلك بعد أسبوع من مخالطته بعض من ثبتت إصابتهم بالفيروس.

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