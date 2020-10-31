العراق : وفاة طفلين إصابة 28 شخصًا فى انفجار أنبوب لنقل الغاز

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، كان "من بين ضحايا الانفجار عناصر من الحشد الشعبى بسبب قرب مقرهم من الأنبوب".
وأشارت الوكالة إلى أن "فرق الدفاع المدنى ما زالت مستمرة بإخماد الحريق، مع إيقاف ضخ الغاز بالأنبوب الذى ينقل الغاز من البصرة إلى جميع المحافظات الأخرى".
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