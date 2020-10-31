السعودية : مسام يفجر اليوم قرابة 20 ألف لغم حوثى فى اليمن

أكد بيان لمشروع "مسام" السعودى لتطهير الأراضى اليمنية من الألغام، اليوم السبت، تنفيذ عمليتين لإتلاف وتفجير 19 ألفًا و539 لغمًا وقذيفة غير منفجرة زرعها الحوثيون فى مأرب والساحل الغربى لليمن.





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