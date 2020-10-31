الإمارات تشكل لجنة لإدارة مرحلة التعافي من كورونا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت عن تشكيل ”لجنة وطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة كوفيد-19“ في إطار خطة تعزيز جهود الدولة في مكافحة الجائحة.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورنا شكلت “ لجنة وطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة كوفيد-19، برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا سلطان الجابر، وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات الاتحادية“.

وأضافت الوكالة أن اللجنة الجديدة ”تهدف إلى تحقيق الكفاءة لمرحلة التعافي من أزمة كوفيد-19 من خلال تعزيز الإمكانيات والتدابير اللازمة للتعافي واستمرارية الأعمال والخدمات بالإضافة إلى وضع برامج دعم استباقية للمؤسسات، لضمان عودة الحياة الاعتيادية للمجتمع“.

وتشمل اختصاصات اللجنة الجديدة وضع خطة استراتيجية ومؤشرات أداء لمرحلة ما بعد ”كوفيد-19″، وتحديد واعتماد المؤشرات التشغيلية للقطاعات المستهدفة، وقياس أداء عمل الجهات المعنية بعودة الحياة إلى طبيعتها، وتحديد العوامل المالية والاقتصادية اللازمة لدعم مرحلة التعافي.