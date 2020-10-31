المرصد : وصول دفعة جديدة من جثث المرتزقة السوريين فى قره باغ

أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم السبت، مقتل 14 من عناصر الفصائل السورية المسلحة، ممن أرسلتهم تركيا للقتال فى منطقة القوقاز بإقليم ناغورنى قره باغ خلال الساعات الأخيرة.





وبحسب لبيان، فقد وصلت إلى سوريا دفعة جديدة من جثث المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة، تضم 10 لقتلى معارك قره باغ، وتحديدًا فى مناطق نفوذ الأتراك والفصائل المسلحة بشمال حلب. وأشار المرصد إلى أنه بذلك ارتفعت حصيلة قتلى الفصائل الذين زجت بهم تركيا إلى الصفوف الأولى بمعارك القوقاز منذ سبتمبر الماضى، إلى 231 قتيلاً على الأقل، بينهم 183 وصلت جثثهم إلى سوريا، فيما لا تزال جثث البقية فى أذربيجان.

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