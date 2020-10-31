عاجل.. البعثة الأممية: لجنة 5+5 تعقد اجتماعاتها داخل ليبيا يوم 2 نوفمبر

ووفقًا لأنباء عاجلة بثتها قناة "العربية" الإخبارية، أكدت البعثة الأممية لليبيا أنه سيجرى عقد أولى اجتماعات اللجنة "5+5" فى مدينة غدامس الليبية، القريبة من حدود تونس والجزائر، بين 2 و4 نوفمبر.

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