أمير منطقة تبوك يصل شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح جامعة الملك سلمان

الخليج – واس : نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- وصل إلى مطار شرم الشيخ الدولي اليوم السبت، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ليرأس وفد المملكة في الافتتاح الرسمي لجامعة الملك سلمان الدولية.
وكان في استقباله وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من المسؤولين المصريين.
وضم الوفد المرافق للأمير فهد بن سلطان كلًا من: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.
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