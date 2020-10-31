الدفاع المدني يحذر المواطنين من أمطار وسيول تؤثر على 9 مناطق

أهاب الدفاع المدني، بجميع المواطنين والمقيمين، توخي الحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة.

وذكر الدفاع المدني، في بيانٍ له نشره عبر حسابه على «تويتر»، أنه ورد إليه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهٌ بازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداءً من اليوم السبت حتى يوم الثلاثاء القادم، على أجزاء من مناطق بالمملكة.

وأضاف أن المناطق المتأثرة تشمل مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، مشيرًا إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، ويُحتمَل أن تتعرَّض أجزاء منها لأمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

فيما ستتأثر مناطق الحدود الشمالية وعسير والباحة وجازان وحائل، بهطول أمطار ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.