العراق : خلل فنى وراء سقوط الطائرة العسكرية

كما أوضحت الخلية أنه "أثناء واجباتها الاعتيادية، حدث خلل فنى فى الطائرة التدريبية (سزنا كرفان 172)، ما أدى إلى احتراقها وسقوطها فى قضاء بلد فى منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنية غير المأهولة".

وقالت الخلية الأمنية إن "الحادثة أدت إلى استشهاد المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار على رسول".