خلية الإعلام الأمني العراقية تكشف تفاصيل سقوط طائرة عسكرية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، تفاصيل سقوط طائرة عسكرية عراقية في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين.

وجاء في بيان الخلية "أثناء واجباتها الاعتيادية، حدث خلل فني في الطائرة سزنا كرفان 172 (تدريبية) اليوم السبت، مما أدى إلى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنيه غير المأهوله، وقد أدى الحادث إلى استشهاد المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول".

وفي وقت سابق من اليوم أكد محافظ صلاح الدين، عمار الجبوري، سقوط طائرة عسكري عراقية في قضاء بلد، ومصرع قائد الطائرة ومساعده.