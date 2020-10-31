عاجل.. سقوط طائرة عسكرية عراقية ووفاة طياريها

سقطت طائرة عسكرية عراقية اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل طياريها فى الحال، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية" منذ قليل.



سقطت طائرة عسكرية عراقية اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل طياريها فى الحال، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية" منذ قليل. ولم تشر القناة إلى موقع سقوط الطائرة أو أسبابه، ولم تصدر بعد بيانات رسمية بشأن سقوط الطائرة العسكرية أو عدد الضحايا على متنها.

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