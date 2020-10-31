عقب هجوم نيس الدامي في فرنسا الذي راح ضحيته 3 أشخاص على يد شاب تونسي، قال خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر الألماني، جيم أوزدمير، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يروج للإرهاب في أوروبا.
إلى ذلك، طالب أوزدمير في تصريحات نقلتها صحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية، الجمعة، باتخاذ إجراءات ضد كل هؤلاء المحرضين الذين يواصلون تأجيج العنف لأغراضهم الخاصة، بدافع حسابات رخيصة”. بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وأضاف أن أردوغان يصب الزيت باستمرار على النار، وبالتالي يسهم في العنف والإرهاب”.
ويرى خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر أن ألمانيا تحتاج إلى تعامل مختلف مع المنظمات المتطرفة. وتابع “على هذه المنظمات أن تنشأ بالكامل وفقاً لدستورنا وأن تصبح مستقلة عن حكومات أجنبية”.
كان الاتحاد الأوروبي قد دان خطابات أردوغان وغيره من المسؤولين في الحكومة، واعتبرها قادة أوروبيون استفزازية، وتصب الزيت على النار. واعتبر الاتحاد أن خطاب الرئيس التركي”غير مقبول على الإطلاق”.
وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم في فرنسا أمس (الخميس)، وأصيب عدد آخر في الهجوم واعتُقل الجاني المشتبه به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول بحزب ألماني: أردوغان يروج للإرهاب في أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.