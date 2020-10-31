وكيل الخارجية الإيطالية : التطورات الأخيرة فى ليبيا إيجابية جدًا

وفى تصريحات لوكالة "نوفا" الإيطالية، قال دى ستيفانو، إنه "منذ التوقيع على وقف إطلاق النار الدائم بين الأطراف الليبية، انطلقت من جديد عملية الاستقرار السياسى والاقتصادى للبلاد، بمشاركة إيطاليا".

وأشار المسؤول الإيطالى إلى أن بلاده تمارس نفوذها على حكومة الوفاق، قائلاً إن "هذا التأثير ينبغى أن يتم إدراكه من الناحية الإيجابية، أى على أنه تعاون تجاه مسار سياسى".

كما تطرق دى ستيفانو إلى دور اللجنة الاقتصادية الإيطالية الليبية فى تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين فى عام 2008، لافتًا أن بلاده لديها "رؤية أكثر شمولية تجاه ليبيا".

واختتم وكيل الخارجية الإيطالى تصريحاته قائلاً إن الهدف هو جعل ليبيا تفهم أن "الاستقرار يجلب التنمية بفضل شريك مثل إيطاليا، يحرص على التعاون فى هذا الاتجاه".