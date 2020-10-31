- 1/2
- 2/2
وفى تصريحات لوكالة "نوفا" الإيطالية، قال دى ستيفانو، إنه "منذ التوقيع على وقف إطلاق النار الدائم بين الأطراف الليبية، انطلقت من جديد عملية الاستقرار السياسى والاقتصادى للبلاد، بمشاركة إيطاليا".
وأشار المسؤول الإيطالى إلى أن بلاده تمارس نفوذها على حكومة الوفاق، قائلاً إن "هذا التأثير ينبغى أن يتم إدراكه من الناحية الإيجابية، أى على أنه تعاون تجاه مسار سياسى".
كما تطرق دى ستيفانو إلى دور اللجنة الاقتصادية الإيطالية الليبية فى تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين فى عام 2008، لافتًا أن بلاده لديها "رؤية أكثر شمولية تجاه ليبيا".
واختتم وكيل الخارجية الإيطالى تصريحاته قائلاً إن الهدف هو جعل ليبيا تفهم أن "الاستقرار يجلب التنمية بفضل شريك مثل إيطاليا، يحرص على التعاون فى هذا الاتجاه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل الخارجية الإيطالية : التطورات الأخيرة فى ليبيا إيجابية جدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.